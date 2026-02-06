Rc auto a Roma in calo il costo dell' assicurazione ma in 50.000 peggioreranno la classe di merito

A Roma, il costo dell’assicurazione auto è in calo. A gennaio 2025, il premio medio si attesta sui 702 euro, meno rispetto allo scorso anno. Tuttavia, circa 50.000 automobilisti rischiano di perdere la classe di merito e pagare di più. La riduzione dei costi non riguarda tutti allo stesso modo, e molti rischiano di salire di categoria, con un aumento delle tariffe in vista.

Il premio dell'rc auto a Roma diminuisce ma si mantiene ben al di sopra del resto d'Italia. A gennaio 2025, assicurarsi nella Capitale costava 702,18 euro di media. Dodici mesi dopo, a gennaio 2026, il premio è sceso a 688,13.

