motorola razr fold ha la migliore fotocamera pieghevole mai testata da dxomark senza paragoni

Il Motorola Razr Fold si distingue per aver ottenuto il miglior punteggio mai assegnato da DxOMark alle fotocamere pieghevoli. Le sue specifiche includono sensori avanzati che contribuiscono a risultati di alta qualità nelle foto e nei video. Il dispositivo rappresenta un punto di riferimento nel settore degli smartphone pieghevoli, attirando l’attenzione degli esperti. La sua performance si confronta con quella di altri modelli concorrenti sul mercato.

questo riepilogo sintetizza le principali novità legate al motorola razr fold, con focus sul punteggio dxomark, sulle specifiche delle fotocamere e sull’impatto competitivo. la valutazione dxomark colloca il dispositivo tra i migliori foldable testati, grazie a una configurazione avanzata e a una partnership cromatica che ne esalta la resa visiva. motorola razr fold: fotocamere triple da 50 mp e punteggio dxomark record. dxomark assegna al Razr Fold un punteggio di 164, ponendolo al primo posto tra i foldable valutati. l’exploit supera nettamente il precedente record detenuto dal HONOR Magic V5 con 150 punti. a livello di mercato, il dispositivo si posiziona al secondo posto in nord america e, su scala globale, mostrerebbe una parità all’ ottavo posto insieme a HONOR Magic 8 Pro e Motorola Signature. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

Motorola razr fold specifiche batteria da 6.000 mAh prezzo e data di rilascio non ancora annunciatiquesto profilo sintetico esamina le novità principali del motorola razr fold presentato al mwc 2026, con focus su autonomia, prestazioni, display e...

Motorola razr pieghevole nuove specifiche rivelate e caratteristiche impressionantiNel 2026 Motorola presenta il Razr Fold, un dispositivo pieghevole destinato a dominare l’estate grazie a una combinazione di hardware di ultima...

Motorola Razr Fold & Moto Signature Cameras – First Hands-On at CES 2026

