Lenovo presenta il suo primo Motorola che si apre come un libro | le foto del Razr Fold
Lenovo presenta il nuovo Motorola Razr Fold, uno smartphone che si apre come un libro, offrendo un design innovativo rispetto ai modelli tradizionali. Questo dispositivo combina funzionalità avanzate con un'inedita forma a libro, rappresentando una soluzione versatile e moderna. Le immagini del Razr Fold mostrano un prodotto pensato per chi cerca praticità e stile in un unico smartphone.
Motorola ha lanciato un nuovo concept per la sua serie Razr. Lo smartphone non si apre a conchiglia ma a libro. Lenovo ha svelato anche la sua nuova intelligenza artificiale: si chiama Qira. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: È arrivato il Black Friday Motorola: maxi-sconti su razr 60 Ultra e razr 60. Non sono mai costati così poco
Lenovo al CES 2026: il PC diventa una macchina intelligente, nasce Qira; Dimostrazioni al CES 2026: Lenovo presenta due nuovi idea laptop computer arrotolabili, incluso uno che si allarga; Tutti (ma proprio tutti) i laptop e i desktop del CES 2026 di Lenovo: sono una marea!; Lenovo Tech World 2026: Motorola svela i suoi nuovi dispositivi.
