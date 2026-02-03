Raw 02.022026 Fallout from Royal Rumble

Monday Night Raw è tornato alla Xfinity Mobile Arena di Philadelphia, dove i fan hanno assistito a una serata ricca di colpi di scena. La puntata ha visto protagonisti diversi lottatori, con match intensi e momenti che hanno fatto scaldare il pubblico. Gli animi si sono accesi già dai primi minuti, mentre si preparavano i match principali che promettono grandi sorprese in vista del prossimo evento. La serata si è conclusa con alcune rivelazioni che lasceranno sicuramente il segno nelle prossime settimane.

Benvenuti ai lettori di ZW, la puntata di Monday Night Raw si è tenuta dalla Xfinity Mobile Arena di Philadelphia, Pennsylvania. Lo show inizia con Bron Breakker che raggiunge bordo ring e distrugge il tavolo di commento. Poi prende un microfono e dice che Adam Pearce ha voluto rovinare il suo momento nella Royal Rumble e lui gli rovinerà lo show. I The Vision raggiungono il ring per calmarlo, e Paul Heyman dice che la colpa di tutto ciò è di Adam Pearce e il sorteggio per il Royal Rumble Match è stato pilotato. Ogni passaporto è stato approvato da Pearce quindi deve sapere chi è l'uomo mascherato che lo ha attaccato.

