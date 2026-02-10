AJ Lee torna a Raw | sfida all' Elimination Chamber

AJ Lee torna a Raw e subito sfida all’Elimination Chamber. La ex campionessa si presenta nel ring, pronta a riprendere il suo posto nel roster WWE, lasciando tutti a parlare di sé. La sua apparizione ha scosso gli animi dei fan e degli addetti ai lavori, che ora aspettano di vedere come si svilupperà questa nuova sfida in vista di WrestleMania.

Il percorso verso WrestleMania guadagna terreno con un ritorno di rilievo: AJ Lee è tornata sul ring durante la notte di Raw, in scena al Rocket Mortgage FieldHouse di Cleveland, Ohio. L’episodio ha aperto una finestra su nuove dinamiche tra le protagoniste e ha posto le basi per le sfide future, offrendo uno sguardo chiaro sulle aspirazioni della divisione femminile in vista degli eventi principali della stagione. L’apertura dello show è stata dedicata alla presentazione di diverse Superstar quando AJ Lee è apparsa accanto al marito, provocando sorpresa tra i presenti. Nel frattempo Becky Lynch si preparava a prendere il microfono per il proprio promo di apertura, ma la sua attenzione è stata catturata dall’ingresso della ex campionessa Divas. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

La scena WWE si scalda in vista dell’Elimination Chamber, con CM Punk pronto a dar battaglia per il titolo mondiale.

La WWE ha ufficializzato la presenza di CM Punk nell’Elimination Chamber.

WWE Raw 02/09/26 Results- LA Knights Qualifies For Chamber, AJ Lee Returns, Punk vs Balor Confirmed

