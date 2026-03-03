Ravenna si apre una settimana decisiva Dopo la Pianese c’è l’Ascoli per sperare

A Ravenna si apre una settimana cruciale con due partite in agenda. Domani il team affronta la Pianese, seguito da un impegno con l’Ascoli lunedì. La squadra cerca punti fondamentali per migliorare la propria posizione in classifica e mantenere le speranze di salvezza. La sfida contro la Pianese si disputa in casa, mentre quella con l’Ascoli è prevista in trasferta.

Inizia una settimana a dir poco decisiva per le sorti del Ravenna che domani gioca con la Pianese, settimana e lunedì con l’Ascoli, secondo come i bizantini. Sette giorni che potranno dire se ci sarà anche il Ravenna nella corsa alle posizioni di vertice, oppure se dovrà accontentarsi di gestire il vantaggio sulla quarta in classifica e pensare unicamente al terzo posto in vista dei playoff. Il pari di Arezzo, da un lato ha fatto vedere che il Ravenna c’è ed è in salute, dall’altro, però ha lasciato inalterato lo svantaggio dalla capolista. E 7 punti – con una partita in più – da recuperare agli scatenati toscani, sembra un’impresa davvero epocale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

