L’Arezzo torna alla vittoria e allunga di nuovo a +7 sulla seconda in classifica. Oggi i biancazzurri affrontano la Pianese al Comunale, cercando di replicare il successo dello scorso aprile che aveva sancito la promozione in serie D. Bucchi chiama i suoi a confermare il momento positivo, mentre il Ravenna non molla e continua a lottare.

di Luca Amorosi L’ va a caccia oggi di un’altra vittoria dal grande significato contro la Pianese al Comunale, come quella del 16 aprile 2023 che valse l’aritmetica vittoria della serie D, primo mattoncino per costruire l’ attuale, che sta inseguendo un’altra promozione. È la prima sfida a mercato di gennaio chiuso, con la rosa definitiva rinforzata in ogni reparto. Ecco perché, eccezionalmente, è stato il direttore Cutolo a prendere il posto di Bucchi durante la conferenza stampa della vigilia, facendo un bilancio sulle operazioni completate nel mese di gennaio: "Volevamo rendere la rosa più profonda e lo abbiamo fatto, muovendoci con ampio anticipo e poi facendo gli ultimi ritocchi alla fine. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Arezzo, una vittoria per tornare a +7. Bucchi chiede strada alla Pianese. Intanto il Ravenna non si arrende

L'Elettromeccanica Angelini Cesena affronta la capolista Ravenna in una sfida di B1 femminile, senza la regista Lupoli, assente per infortunio.

