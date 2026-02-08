L’Arezzo supera la Pianese e resta a +7 su Ravenna e Ascoli

L’Arezzo torna a vincere e mantiene i sette punti di vantaggio su Ravenna e Ascoli. I romagnoli avevano battuto il Carpi ieri, e ora si preparano ad affrontarli nel prossimo turno. Nel frattempo, gli amaranto hanno superato la Pianese senza troppi problemi, confermando la loro posizione in classifica. Nella stessa giornata, anche gli avversari marchigiani hanno ottenuto una vittoria netta in trasferta contro il Pineto, portando a casa tre punti importanti.

L’ Arezzo batte la Pianese e mantiene inalterato il vantaggio su Ravenna ed Ascoli. I romagnoli avevano infatti vinto ieri nella gara interna contro il Carpi, prossimo avversario degli amaranto, mentre i marchigiani hanno avuto ragione in trasferta del Pineto per 3-0 nella gara disputata in contemporanea a quella del Comunale. I bianconeri di Birindelli, nonostante quattro assenze — tra cui Bellini, che comanda la classifica cannonieri del girone insieme a Pattarello e ad altri — si presentano ad Arezzo senza erigere barricate. La gara è subito su buoni ritmi e al 9’ l’Arezzo ha una ghiotta occasione con Ionita, che approfitta di un’uscita a vuoto del portiere Filippis per calciare a colpo sicuro, ma sulla linea di porta è ben piazzato Gorelli che respinge. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - L’Arezzo supera la Pianese e resta a +7 su Ravenna e Ascoli Approfondimenti su Arezzo Pianese Due rigori trasformati e difesa di ferro: l'Arezzo supera 2-0 la Pianese e continua a volare Una domenica pomeriggio di calcio al Comunale di Arezzo. Serie C, show Pianese con l’Ascoli. L’Arezzo in dieci rimonta e vince sul campo del Forlì Nella Serie C, la partita tra Pianese e Ascoli si è conclusa con un punteggio di 4-2, offrendo uno spettacolo di gioco equilibrato. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Arezzo Pianese Argomenti discussi: Acf, la doppietta di Jansen condanna l'Arezzo; Venturi para un rigore, Arezzo in bianco a Guidonia Montecelio. Pari Ravenna a Perugia, l'Ascoli supera il Livorno; La doppietta di Jansen condanna l'ACF Arezzo. Il Bologna supera le amaranto per 2-0; Colpo Fiorentina contro la Roma, Juventus e Sassuolo senza sorprese, Milan ok. ACF, la doppietta di Jansen condanna l'ArezzoIl Bologna supera le amaranto per 2-0 nella quindicesima giornata di campionato ... msn.com L'ACF Arezzo inizia il girone di ritorno con una vittoria convincente per 3-1Prima gara del girone di ritorno per l’ACF Arezzo. Davanti alle citte amaranto c’è il Vicenza. La gara di andata si era conclusa 2-1 in favore dell’Arezzo. ACF Arezzo: Di Nallo, Tuteri, Davico, ... arezzonotizie.it Un bel Ravenna supera al ‘Benelli’ il malcapitato Carpi per 1-0 con rete di Corsinelli ed in classifica torna ad appena quattro lunghezze dall’Arezzo, che giocherà oggi ricevendo in casa la Pianese. Su un terreno di gioco molto pesante i giallorossi giocano un facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.