Ravenna | Cominati unisce Barocco e Ravel in un viaggio sonoro
Il pianista Roberto Cominati salirà sul palco del Teatro Alighieri a Ravenna il prossimo mercoledì 4 marzo 2026 per presentare un programma che intreccia secoli di storia musicale. L'evento, inserito nella stagione Ravenna Musica dell'Associazione Mariani, propone un viaggio sonoro che parte dal Barocco per approdare al Romanticismo e oltre, con biglietti disponibili da 5 a 30 euro. La scelta del repertorio rivela una curatela attenta che non si limita a un semplice elenco di brani, ma costruisce un percorso tematico coerente. Il concerto si svolge nella sede storica di Via Angelo Mariani, offrendo un'occasione unica per gli amanti della musica classica che cercano profondità interpretativa. 🔗 Leggi su Ameve.eu
