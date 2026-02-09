Da Mozart a Ravel | Pavel Berman e Vardan Mamikonian protagonisti di Ravenna Musica

Questa sera al Teatro Alighieri di Ravenna, il duo formato da Pavel Berman e Vardan Mamikonian ripropone un programma che va da Mozart a Ravel. Dopo l’esibizione dell’Orchestra da Camera di Mantova nella serata inaugurale, i due artisti si preparano a entusiasmare il pubblico con un concerto intenso e ricco di brani famosi. La serata promette momenti di grande musica e emozioni autentiche.

Dopo l’Orchestra da Camera di Mantova, protagonista della serata inaugurale, giovedì 12 febbraio salirà sul palco del Teatro Alighieri un duo prestigioso formato dal violinista Pavel Berman e dal pianista Vardan Mamikonian. Ospiti della rassegna “Ravenna Musica” curata dall’Associazione Angelo.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Approfondimenti su Ravenna Musica I capolavori al pianoforte. Musica: da Mozart a Beethoven passando per Glass e Ravel Questa sera a Cremona si apre la seconda edizione de ’il Pianoforte’. Da Strauss a Mozart, c’è musica per la Regina Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Ravenna Musica Argomenti discussi: STRAU$$, a Firenze l’omaggio irriverente e colto dei Mnozil Brass; Milano | Concerto con opere di Ravel, Stravinskij e Prokof'ev e una suite di Dardust - Pomeriggi Musicali; La Filarmonica Umbra nel teatro di Monte Castello di Vibio con il duo del violinista Pavel Berman e del pianista Giuliano Mazzoccante; Le migliori esperienze immersive che puoi vivere a Barcellona. I capolavori al pianoforte. Musica: da Mozart a Beethoven passando per Glass e RavelÈ iniziata all’Auditorium Giovanni Arvedi di Cremona la seconda edizione de ’il Pianoforte’, la rassegna che apre la stagione ... msn.com A Fermo il concerto del Quartetto Kandinsky. Da Vienna a Palazzo Brancadoro per le musiche di Mozart, Purcell e RavelFERMO Questa sera a Palazzo Brancadoro va in scena l’appuntamento conclusivo del cartellone della stagione concertistica 2024/2025 del Circolo di Ave. Protagonista il Quartetto Kandinsky, una delle ... corriereadriatico.it Monte Castello di Vibio Filarmonica Umbra *Sabato 7 febbraio alle* : *TEATRO DELLA CONCORDIA DI MONTE CASTELLO DI VIBIO* *PAVEL BERMAN violino* *GIULIANO MAZZOCCANTE pianoforte* Il celebre violinista Pavel BERMAN affianc facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.