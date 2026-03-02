Roberto Cominati interpreta Händel Schumann e Ravel | un viaggio tra Barocco e Romanticismo
Mercoledì 4 marzo, la stagione “Ravenna Musica” dell’Associazione Mariani propone il primo recital pianistico del ciclo. Sul palco, Roberto Cominati eseguirà brani di Händel, Schumann e Ravel, attraversando epoche musicali diverse, dal Barocco al Romanticismo. L’evento si svolge in un contesto dedicato alla musica classica e coinvolge il pubblico presente nella sala.
Mercoledì 4 marzo la stagione “Ravenna Musica” dell’Associazione Mariani presenta il primo dei recital pianistici in cartellone. Sul palco del Teatro Alighieri, a prendere posto al pianoforte sarà Roberto Cominati.Il programma musicale eseguito da Cominati partirà da Chaconne in sol maggiore HWV. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
