Scomparsa Annabella Martinelli spunta una testimone | Era senza telefono le ho offerto il mio aiuto

Da gennaio, si indaga sulla scomparsa di Annabella Martinelli, giovane studentessa di giurisprudenza a Bologna. Recentemente, è emersa una testimone che ha dichiarato di averla incontrata senza telefono e di averle offerto assistenza. Le autorità proseguono le indagini per chiarire le circostanze della sua scomparsa e raccogliere ulteriori elementi utili alle ricerche.

Continuano le indagini sulla scomparsa di Annabella Martinelli, la 22enne padovana che studia giurisprudenza a Bologna, svanita nel nulla dal 6 gennaio scorso. Tra i nuovi elementi emersi, c’è la testimonianza di una studentessa di 19 anni che ha visto la giovane la sera in cui è scomparsa. Come riferisce Il Mattino, infatti, la giovane ha incontrato la coetanea lungo una strada di Teolo, nell’area dei Colli Euganei. “Le ho chiesto se avesse avuto bisogno di qualcosa, se la catena della bicicletta fosse caduta o avesse necessità di un passaggio. Io stavo salendo verso il centro di Teolo” ha raccontato la 19enne. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Scomparsa Annabella Martinelli, spunta una testimone: “Era senza telefono, le ho offerto il mio aiuto” Leggi anche: Annabella Martinelli scomparsa da Padova, spunta una supertestimone. L’incontro nel cuore della notte e l’offerta d’aiuto: «Era senza telefono» Leggi anche: Annabella Martinelli, l’ultima testimone: “Le ho offerto aiuto, ma ha rifiutato e ha proseguito da sola” Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Il mistero di Annabella: i 25 chilometri in bici, i due cartoni della pizza, le ricerche sui Colli e la pista del “passaggio”; Ritrovata la bici della 22enne Annabella Martinelli scomparsa a Padova, il mezzo abbandonato a bordo strada; Annabella Martinelli scomparsa, l'ultimo avvistamento con 2 cartoni di pizza e la bici ritrovata: cosa sappiamo; TEOLO | LA SCOMPARSA DI ANNABELLA: CONTINUANO LE RICERCHE, SPUNTA L’IPOTESI DI UN PASSAGGIO. Scomparsa Annabella Martinelli, spunta una testimone: “Era senza telefono, le ho offerto il mio aiuto” - Una studentessa di 19 anni ha riferito di aver visto la ragazza la sera in cui è scomparsa ... tpi.it

ANNABELLA MARTINELLI, SPUNTA UN TESTIMONE: “LE HO OFFERTO AIUTO MA HA RIFIUTATO E HA PROSEGUITO”

