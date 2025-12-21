Minorenne pestato per strappargli la collana d’oro al collo | il raid della banda dei quattro

Un episodio di violenza si è verificato a Milano, dove un minorenne è stato aggredito da un gruppo di quattro persone. L’obiettivo era strappargli la collana d’oro, e l’aggressione è proseguita con calci, pugni e l’uso di spray al peperoncino. La vicenda evidenzia ancora una volta le criticità legate alla sicurezza in alcune zone della città. Minorenne pestato per strappargli la collana d’oro al collo: il raid della banda dei quattro

Milano, 21 dicembre 2025 – Prima l'aggressione a calci e pugni. Poi l o spray al peperoncino spruzzato negli occhi, a stordirlo ulteriormente. Infine lo strappo della collana e la fuga. La Polizia di Stato, con il coordinamento dei pm della procura della repubblica di Milano, ha eseguito due ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse nei confronti di due giovani egiziani, di 19 e 22 anni, ritenuti responsabili della rapina pluriaggravata commessa il 14 dicembre nei pressi della fermata Gerusalemme di Metro M5, in concorso con un connazionale minorenne e un altro soggetto rimasto ignoto. L'indagine.

Il minorenne è stato identificato dalla Polizia. Nei suoi confronti è scattata l’ordinanza cautelare del Tribunale - facebook.com facebook

