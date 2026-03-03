rapinata del cellulare mentre cammina tenendo per mano i due figli

Una donna è stata rapinata del cellulare mentre camminava con i suoi due figli, senza che riuscisse a opporsi o a reagire. Gli agenti della Polizia Locale di Napoli, appartenenti all’unità Investigativa Ambientale ed Emergenze Sociali, hanno immediatamente bloccato e arrestato un cittadino algerino che si presume responsabile del colpo. L’uomo è stato fermato poco dopo l’accaduto.

Tempo di lettura: < 1 minuto Gli uomini dell’ unità operativa Investigativa Ambientale ed Emergenze Sociali della Polizia Locale di Napoli hanno arrestato un cittadino algerino che aveva appena rapinato una donna. La vittima stava camminando nella zona di piazza Garibaldi, tenendo per mano i propri figli di quattro e sette anni, quando l’uomo le ha strappato con violenza il telefono cellulare. Subito dopo, gli agenti della Polizia Locale in servizio nella zona sono riusciti a bloccare il rapinatore, nonostante il suo tentativo di opporre resistenza. All’uomo sono stati contestati i reati di rapina, aggravata dalla presenza di minorenni, e di resistenza a pubblico ufficiale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Piazza Garibaldi, rapinata del cellulare mentre cammina coi figliUn cittadino algerino ha rapinato il cellulare a una donna con i figli di 4 e 7 anni a piazza Garibaldi, Napoli.

