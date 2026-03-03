Un uomo algerino ha rapinato il cellulare a una donna con i figli di 4 e 7 anni in piazza Garibaldi a Napoli. La donna stava camminando con i bambini quando è stata avvicinata e derubata. La polizia ha avviato le indagini per identificare il responsabile. Nessuno è rimasto ferito durante l’episodio.

Un cittadino algerino ha rapinato il cellulare a una donna con i figli di 4 e 7 anni a piazza Garibaldi, Napoli. Bloccato dalla Polizia Locale, processato per direttissima e condannato a 2 anni e 4 mesi. Disposto il rimpatrio. Una rapina violenta in pieno giorno a piazza Garibaldi, con una madre che teneva per mano i propri figli di quattro e sette anni. È questo lo scenario in cui si sono trovati ad operare gli agenti dell'Unità Operativa Investigativa Ambientale ed Emergenze Sociali della Polizia Locale di Napoli, che hanno arrestato un cittadino algerino subito dopo il colpo. La vittima stava camminando nella zona di piazza Garibaldi insieme ai suoi due figli piccoli quando l'uomo le ha strappato con violenza il telefono cellulare dalle mani. 🔗 Leggi su 2anews.it

Piazza Garibaldi, rapinata del cellulare mentre cammina coi figli

