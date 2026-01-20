Armati di fucili automatici assaltarono il portavalori davanti all' ufficio postale la banda a processo

Il 23 febbraio 2021, davanti all’ufficio postale di viale Corridori a Riccione, si è consumato un assalto con armi automatiche a un furgone portavalori. La rapina, condotta da almeno cinque malviventi, ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine, che hanno successivamente avviato un procedimento penale contro i responsabili. Questo episodio rappresenta un esempio di crimine armato che ha coinvolto la sicurezza pubblica e le autorità investigative.

La rapina da film era andata in scena la mattina del 23 febbraio 2021 quando una banda di malviventi, almeno 5, armati di fucili automatici aveva assaltato un furgone portavalori che stava consegnando i contati all'ufficio postale di viale Corridori a Riccione. Il commando era entrato in azione.

