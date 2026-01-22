Armati di fucile assaltano portavalori davanti all' ufficio postale | a processo la banda foggiana

Una banda foggiana è stata posta sotto processo dopo aver assaltato un furgone portavalori davanti all’ufficio postale di Riccione. Gli investigatori hanno ricostruito l’evento, che ha coinvolto armi da fuoco e un colpo mirato, evidenziando le modalità operative del gruppo. L’episodio ha suscitato attenzione per la natura dell’azione e per le indagini condotte per identificare tutti i responsabili.

Armati di fucile, hanno assaltato un furgone portavalori appena giunto dinanzi all'ufficio postale di Riccione. La rapina da film era andata in scena la mattina del 23 febbraio 2021 ed è ora arrivato il momento del processo per la banda di trasfertisti foggiani.Sul banco degli imputati, infatti.🔗 Leggi su Foggiatoday.itImmagine generica

Armati di fucili automatici assaltarono il portavalori davanti all'ufficio postale, la banda a processoIl 23 febbraio 2021, davanti all’ufficio postale di viale Corridori a Riccione, si è consumato un assalto con armi automatiche a un furgone portavalori.

