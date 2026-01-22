Armati di fucile assaltano portavalori davanti all' ufficio postale | a processo la banda foggiana

Una banda foggiana è stata posta sotto processo dopo aver assaltato un furgone portavalori davanti all’ufficio postale di Riccione. Gli investigatori hanno ricostruito l’evento, che ha coinvolto armi da fuoco e un colpo mirato, evidenziando le modalità operative del gruppo. L’episodio ha suscitato attenzione per la natura dell’azione e per le indagini condotte per identificare tutti i responsabili.

Armati di fucile, hanno assaltato un furgone portavalori appena giunto dinanzi all'ufficio postale di Riccione. La rapina da film era andata in scena la mattina del 23 febbraio 2021 ed è ora arrivato il momento del processo per la banda di trasfertisti foggiani.Sul banco degli imputati, infatti.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Armati di fucili automatici assaltarono il portavalori davanti all'ufficio postale, la banda a processoIl 23 febbraio 2021, davanti all’ufficio postale di viale Corridori a Riccione, si è consumato un assalto con armi automatiche a un furgone portavalori. Assaltano armati l'ufficio postale e sequestrano i dipendenti: lascia il carcere uno dei malviventiA novembre 2023, Carlo Di Marino di Giugliano in Campania è stato coinvolto in una rapina all'ufficio postale di Maddaloni, durante la quale i dipendenti furono sequestrati. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Argomenti discussi: Armati di fucili automatici assaltarono il portavalori davanti all'ufficio postale, la banda a processo; Ridefinisci il concetto di furto con scasso nel nuovo Assalto alla villa di GTA Online; La polizia del Regno Unito adotta la FN 15 ASR in calibro 5,56 NATO; Guida Battlefield 6: Migliori Fucili d'Assalto e Loadout. Esercito, al via l’acquisizione del nuovo fucile d’assalto Beretta NarpL’Esercito Italiano avvia la distribuzione del nuovo fucile d’assalto destinato a sostituire l’ARX160. Una piattaforma modulare e ad alte prestazioni, sviluppata in collaborazione con le Forze Special ... quibrescia.it Armi da guerra scoperte dai Carabinieri in AspromonteUn arsenale completo, comprendente armi da guerra, esplosivi e munizioni, è stato scoperto dai Carabinieri della Compagnia di Bianco nel corso di un'operazione di controllo del territorio condotta tra ... rainews.it Corro e busso alla porta di un’isba. Entro. Vi sono dei soldati russi, là. Dei prigionieri No. Sono armati. Con la stella rossa sul berretto! Io ho in mano il fucile. Li guardo impietrito. Essi stanno mangiando attorno alla tavola. Prendono il cibo con il cucchiaio di le - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.