Apple Martin rende omaggio alla madre indossando lo stesso Calvin Klein Collection sfoggiato da Paltrow alla première di Emma nel 1996
Apple Martin ha indossato un abito Calvin Klein Collection alla première di
A pple Martin riporta in vita l’eleganza minimal anni ’90. Durante la première di Marty Supreme a New York, la figlia di Gwyneth Paltrow e Chris Martin ha indossato un abito Calvin Klein Collection che la madre sfoggiò alla première di Emma nel 1996. Studentessa di Legge all’Università Vanderbilt in Tennessee, Apple è una ragazza abbastanza riservata e raramente appare in pubblico. Quando sceglie di partecipare a eventi importanti, però, lo fa con raffinata discrezione, mescolando look classici e dettagli vintage. In questo caso dal guardaroba di mamma. Un gesto elegante che unisce stile, memoria e glamour intergenerazionale. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Il biondo, l’acconciatura e il make-up di Apple Martin e mamma Gwyneth Paltrow le rende identiche - L'abito è esattamente lo stesso, il Calvin Klein indossato da mamma Gwyneth Paltrow quando aveva 20 anni. elle.com
Gwyneth Paltrow è arrivata alla première newyorkese di "Marty Supreme" accompagnata dai figli Apple e Moses Martin. Proprio la figlia, avuta con il cantante dei Coldplay Chris Martin, ha regalato un momento déjà-vu sul red carpet
