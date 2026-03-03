Al Teatro Orfeo, l’attore Raoul Bova presenta lo spettacolo “Il nuotatore di Auschwitz”. L’evento si svolge in una data simbolica come la Giornata internazionale della donna, attirando l’attenzione di un pubblico interessato alla rappresentazione teatrale. La messa in scena affronta temi storici e umani, coinvolgendo gli spettatori in un racconto che si svolge tra le scene del teatro.

In una data simbolica come la Giornata internazionale della donna, il Teatro Orfeo accoglie un appuntamento di forte impatto emotivo e civile: domenica 8 marzo alle ore 21 arriva Raoul Bova con “Il nuotatore di Auschwitz”, intenso racconto teatrale ispirato alla storia vera del campione ebreo Alfred Nakache e al libro “Uno psicologo nei lager” di Viktor E. Frankl. Alfred Nakache, nuotatore francese di origine ebraica e detentore di un record mondiale, ad Auschwitz era il detenuto n. 172763. Anche nel gelo della prigionia continuò ostinatamente ad allenarsi, immergendosi nell’acqua gelida di un bacino idrico del campo. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Raoul Bova al Teatro Orfeo con “il nuotatore di Auschwitz”

