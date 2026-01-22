solofra al teatro centro asi le emozioni nella narrazione di raoul bova

Solofra si prepara a ospitare Raoul Bova al Teatro Centro Asi, un evento che arricchisce il panorama culturale locale. L'incontro si inserisce in un percorso avviato dalla Solofra Service, in collaborazione con l’Associazione Montecristo e il Teatro Parioli, con l’obiettivo di promuovere iniziative culturali di qualità. Un’occasione per ascoltare e condividere emozioni attraverso la narrazione di uno degli attori più riconosciuti del panorama italiano.

Tempo di lettura: < 1 minuto Un appuntamento imperdibile, l’ennesimo tassello di un percorso culturale che è stato intrapreso dalla Solofra Service in collaborazione con l ‘Associazione Montecristo e Teatro Parioli. Stavolta nel comune irpino arriva ‘Il Nuotatore di Auschwitz’, lo spettacolo di Raoul Bova dedicato alla straordinaria vicenda di Alfred Nakache, il nuotatore francese di origine ebraica deportato nel Campo di concentramento e nonostante questa condizione, l’atleta ha continuato ad allenarsi. Una storia di resistenza e amore per lo sport che l’ha portato a superare ogni difficoltà stabilendo un nuovo record e partecipando alle Olimpiadi di Londra. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

