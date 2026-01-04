Domenica In riprende il suo palinsesto nel 2026 con ospiti come Al Bano, Loredana Lecciso, Raoul Bova, Enrica Bonaccorti e Toni Servillo. Mara Venier torna oggi, 4 gennaio, alla guida del programma, affiancata da Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio. L’appuntamento, come sempre alle 14, offre un’ampia gamma di ospiti e contenuti, segnando l’inizio di una nuova stagione di intrattenimento

Mara Venier torna oggi, domenica 4 gennaio, con il primo appuntamento del 2026 di Domenica In, affiancata – come sempre – da Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio, dalle 14.00 su Rai 1. Anticipazioni e ospiti del 4 gennaio 2026. Una puntata che unisce spettacolo, riflessione e grandi emozioni, con volti noti della televisione, del cinema e della musica italiana. Raoul Bova sarà in studio per presentare la quindicesima stagione di Don Matteo, la fiction che tornerà su Rai 1 dall’8 gennaio con dieci nuove puntate. A seguire, Enrica Bonaccorti si racconterà in un’intervista intensa con Mara Venier, ripercorrendo la sua carriera e la sua vita privata, senza nascondere la battaglia contro il tumore al pancreas, diagnosticato lo scorso settembre. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Domenica In inizia il 2026 con Al Bano e Loredana Lecciso, Raoul Bova, Enrica Bonaccorti e Toni Servillo

