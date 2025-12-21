Tentato omicidio al Trullo 25enne accoltellato La resa dei conti tra residenti finisce nel sangue

Nella zona del Trullo si sono verificati recenti episodi di violenza, culminati con un tentato omicidio e gravi danni materiali. La situazione ha coinvolto diversi residenti, portando a un clima di tensione e preoccupazione. La vicenda evidenzia le tensioni interne alla comunità e la necessità di un intervento per garantire la sicurezza. La vicenda si inserisce in un contesto di crescente preoccupazione per la sicurezza pubblica nella zona.

Un portone danneggiato, l'aggressione in strada, due auto incendiate e infine l'accoltellamento di un 25enne, che versa in gravissime condizioni. Il tentato omicidio che si è consumato sabato 20 dicembre al Trullo è maturato all'interno di una escalation di resa dei conti tra residenti della zona.

