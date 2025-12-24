Chi è Federica Balzano la modella 18enne fidanzata con Antonio Medugno che lo ha descritto come una vittima
Si chiama Federica Balzano, 18enne milanese, la fidanzata di Antonio Medugno, il giovane ex concorrente del GF Vip finito nell’occhio del ciclone a causa del rapporto con Alfonso Signorini. A difenderlo la compagna che ne ha parlato come di una vittima. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Chi è Antonio Medugno, l’uomo nell’ombra del presunto ‘Signorini gate’: modello tra TikTok e tv, la fidanzata Federica Balzano
Leggi anche: Chi è Antonio Medugno, il giovane coinvolto nel 'caso Signorini': età, di dov'è, fidanzata, Grande Fratello, Instagram
Chi è Federica Balzano: tutte le curiosità sulla modella, influencer e fidanzata di Antonio Medugno - Federica Balzano si è fatta conoscere dal grande pubblico presentandosi alle selezioni da velina di Striscia la Notizia, e non solo. donnaglamour.it
Chi è Federica Balzano, fidanzata di Antonio Medugno: età, carriera da modella, vita privata e Instagram - Negli ultimi mesi il nome di Federica Balzano è comparso sempre più spesso accanto a quello di Antonio Medugno, tra articoli di gossip, foto di coppia agli eventi e scatti patinati su Instagram. alphabetcity.it
La cosa che mi ha ferito di più sono state le critiche, gli insulti, le minacce che ogni giorno abbiamo ricevuto io e il mio fidanzato". Federica Balzano ha deciso di parlare apertamente su TikTok, dopo il clamore generato dalle accuse di Antonio Medugno contro - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.