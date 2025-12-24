Chi è Federica Balzano la modella 18enne fidanzata con Antonio Medugno che lo ha descritto come una vittima

Chi è Federica Balzano, fidanzata di Antonio Medugno: età, carriera da modella, vita privata e Instagram - Negli ultimi mesi il nome di Federica Balzano è comparso sempre più spesso accanto a quello di Antonio Medugno, tra articoli di gossip, foto di coppia agli eventi e scatti patinati su Instagram. alphabetcity.it

La cosa che mi ha ferito di più sono state le critiche, gli insulti, le minacce che ogni giorno abbiamo ricevuto io e il mio fidanzato". Federica Balzano ha deciso di parlare apertamente su TikTok, dopo il clamore generato dalle accuse di Antonio Medugno contro - facebook.com facebook

