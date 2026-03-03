A Arzano, tre ragazzi sono stati arrestati e due persone denunciate dopo un raid in un bar. I carabinieri hanno condotto indagini rapide, sequestrando una pistola calibro 7.65 nascosta in casa di uno degli indagati. La vicenda riguarda un’aggressione violenta avvenuta nel locale, con ancora molti aspetti da chiarire nel corso delle indagini.

Ricostruita la violenta aggressione in un bar di Arzano: sequestrata una pistola calibro 7.65 nascosta in casa di uno degli indagati, indagini ancora in corso per chiarire tutti i contorni della vicenda. Indagine lampo, tre ragazzi arrestati, due denunciati, una pistola pronta all’uso e tanto altro con una storia che ha i contorni che sono ancora tutti da chiarire. Al termine di ininterrotte ricerche e accertamenti investigativi, i carabinieri della Stazione Carabinieri di Grumo Nevano hanno arrestato tre giovani ritenuti responsabili, a vario titolo, di rissa, percosse, minaccia aggravata, ricettazione e porto e detenzione abusiva di armi. Sì tratta di un 23enne incensurato, un 19enne incensurato e un 22enne già noto alle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Arzano: Raid al bar. Tre ragazzi arrestati e due persone denunciate. Indagini lampo dei carabinieri con tanti aspetti ancora da chiarire

Far West ad Arzano: raid armato nel bar e indagini lampo, tre arrestiLe indagini si scontrano inizialmente con un muro di gomma. Le vittime, rintracciate poco dopo, si mostrano poco collaborative. Uno dei due aggrediti, un 20enne già noto alle forze dell’ordine, arriva ... cronachedellacampania.it

Arzano: rissa tra giovani prima nel bar, poi all'esternoL'uomo visibilmente spaventato racconta di alcuni giovani clienti del bar coinvolti in una discussione animata. Non conosce il motivo. Prima una spinta, poi un pugno. La discussione continua ... napoli.repubblica.it

Paura ad #Arzano, in via Atellana, dove una discussione tra giovani è degenerata in rissa davanti a un bar. A lanciare l’allarme al 112 è stato il proprietario del locale, spaventato per quanto stava accadendo. Secondo quanto ricostruito, prima una spinta e poi - facebook.com facebook