Raf dedica il brano alla moglie la figlia Bianca | Due adolescenti innamorati

Durante il Festival di Sanremo 2026, Raf ha presentato il brano “Ora e per sempre”, dedicato alla moglie Gabriella Labate. Bianca Riefoli, figlia dell’artista, ha commentato l’esibizione dicendo che sembrava che il teatro dell’Ariston fosse vuoto e che si concentrasse solo su mamma e papà. L’intervento è stato riportato dall’Adnkronos.

(Adnkronos) – "Sembrava che il teatro dell'Ariston fosse vuoto e che ci fossero solo mamma e papà". Così Bianca Riefoli ha commentato l'ultima esibizione al Festival di Sanremo 2026 di Raf con il brano 'Ora e per sempre', dedicato alla moglie Gabriella Labate. L'artista ha cantato con lo sguardo fisso sulla moglie, mentre le telecamere hanno inquadrato più volte Labate con gli occhi lucidi e visibilmente emozionata. Ancora più emozionante il ringraziamento finale: "È stata la mia ispirazione per questo brano". Ospite oggi a La volta buona, la figlia primogenita Bianca Riefoli ha raccontato il dietro le quinte della performance del padre, alla quale ha preso parte in veste da ballerina: "Io ero davvero emozionata, stavo tremando ma papà mi ha detto di divertirmi e mi sono sciolta". 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Sanremo 2026, Raf dedica ‘Ora e per sempre’ alla moglie Gabriella: “La mia ispirazione”(Adnkronos) – È stata una vera e propria dichiarazione d'amore quella di Raf sul palco del Festival di Sanremo 2026.

Il testo e il significato di Ora e per sempre di Raf a Sanremo 2026: la dedica alla moglie e l’amore infinitoRaf, nome d'arte di Raffaele Riefoli, sarà uno dei concorrenti, nella categoria Big, del Festival di Sanremo 2026 con la canzone "Ora e per sempre":...

Contenuti e approfondimenti su Raf dedica

Temi più discussi: Sanremo 2026, Raf dedica 'Ora e per sempre' alla moglie Gabriella: La mia ispirazione; Il testo e il significato della canzone Ora e per sempre di Raf a Sanremo 2026; Sanremo 2026, la finale: Raf canta Ora e per sempre; Il testo e il significato di Ora e per sempre di Raf a Sanremo 2026: la dedica alla moglie e l'amore infinito.

Sanremo 2026, Raf dedica 'Ora e per sempre' alla moglie Gabriella: La mia ispirazioneÈ stata una vera e propria dichiarazione d'amore quella di Raf sul palco del Festival di Sanremo 2026. Il cantante in gara alla kermesse canora con il brano 'Ora e per sempre' ha interpretato la ... adnkronos.com

Raf, chi è: moglie, figli, età e vita privata / Ora e per sempre, perplessità sul brano del suo ritornoRaf è uno dei protagonisti del Festival di Sanremo 2026 e l'artista si è presentato con il brano Ora e per sempre, dedicato alla moglie Gabriella Labate ... ilsussidiario.net

"Si torna a casa, vinto a prescindere!" Così Raf, con una foto di famiglia, ha chiuso la sua ennesima partecipazione a Sanremo coinvolgendo i suoi cari, dalla figlia a ballare sul palco nella serata delle cover alla dedica in finale alla moglie Gabriella Labate con - facebook.com facebook

Sanremo 2026, Raf dedica ‘Ora e per sempre’ alla moglie Gabriella: “La mia ispirazione” - (Adnkronos) - È stata una vera e propria dichiarazione d'amore quella di Raf sul palco del Festival di Sanremo 2026. Il cantante in gara alla kermesse canora c x.com