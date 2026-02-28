Sanremo 2026 Raf dedica ‘Ora e per sempre’ alla moglie Gabriella | La mia ispirazione

Durante il Festival di Sanremo 2026, il cantante Raf ha interpretato la canzone ‘Ora e per sempre’ e ha dedicato il brano alla moglie Gabriella, dichiarando che lei rappresenta la sua ispirazione. La performance si è conclusa con un gesto affettuoso rivolto alla compagna, sottolineando il legame personale che lega l’artista alla sua famiglia. La scena è stata seguita da molti presenti in sala.

(Adnkronos) – È stata una vera e propria dichiarazione d'amore quella di Raf sul palco del Festival di Sanremo 2026. Il cantante in gara alla kermesse canora con il brano 'Ora e per sempre' ha interpretato la canzone con lo sguardo fisso in platea, rivolto alla moglie Gabriella Labate. "Stringimi forte quando il sole sorgerà, insieme ci troverà ci troverà", canta Raf, in uno dei passaggi più intensi della canzone che è una vera e propria dedica d'amore per la moglie. La telecamere hanno inquadrato più volte Labate con gli occhi lucidi e visibilmente emozionata. Ancora più emozionato l'artista che al termine dell'esibizione ha voluto ringraziarla pubblicamente: "È stata la mia ispirazione per questo brano". 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Raf a Sanremo 2026: «Ora è per sempre è una canzone per mia moglie, Gabriella Labate, scritta con nostro figlio Samuele. L'Eurovision? Una baracconata, non andrei a prescindere»In realtà, tutta la canzone è un affare di famiglia (e anche qui, occhio ai fazzoletti), visto che l’ha composta con suo figlio Samuele, in arte...

Il testo e il significato di Ora e per sempre di Raf a Sanremo 2026: la dedica alla moglie e l’amore infinitoRaf, nome d'arte di Raffaele Riefoli, sarà uno dei concorrenti, nella categoria Big, del Festival di Sanremo 2026 con la canzone "Ora e per sempre":...

