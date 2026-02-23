Il testo e il significato di Ora e per sempre di Raf a Sanremo 2026 | la dedica alla moglie e l'amore infinito

Raf, nome d'arte di Raffaele Riefoli, sarà uno dei concorrenti, nella categoria Big, del Festival di Sanremo 2026 con la canzone "Ora e per sempre": il brano, scritto insieme al figlio Samuele Riefoli diventa una dedica alla moglie e al loro amore. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Il testo e il significato di Le cose che non sai di me di Mara Sattei a Sanremo 2026: una dedica alla sua storia d’amoreMara Sattei, nota cantante italiana, presenta a Sanremo 2026 il brano

Il testo e il significato di Stupida sfortuna di Fulminacci a Sanremo 2026: la paura del futuro e dell’infinitoFulminacci, nome d'arte di Filippo Uttinacci, presenta

Ora e per sempre di Raf – Il testo e il significato della canzone di Sanremo 2026L'artista ha scritto insieme con suo figlio Samuele questa canzone che segna il suo ritorno a Sanremo dopo 11 anni. È una ballata pop sentimentale e commovente, con un pizzico di elettronica vintage ... sorrisi.com

Ecco il testo della canzone di Raf! #Sanremo2026! x.com

Italian Music. Ecco il testo di “Ora e per sempre”, il nuovo singolo di #Sanremo2026 di Raf: Un puntino in mezzo all’universo Ero un alieno mi sentivo solo Mi confondevo tra la gente perso Dentro un astronave eternamente in volo Mentre il mondo parlava al fut - facebook.com facebook