Inaugurato il circolo Pd Rocco Pugliese | prosegue il processo di radicamento del partito

Sabato mattina a Reggio Calabria è stato inaugurato il nuovo circolo del Partito Democratico di Reggio Campi, intitolato a Rocco Pugliese. L’evento ha visto la partecipazione di rappresentanti e amministratori del partito a livello locale, provinciale e regionale, segnando un passo importante nel percorso di rafforzamento della presenza del Pd sul territorio. L’inaugurazione testimonia l’impegno del partito nel consolidare la propria radicazione nel contesto cittadino.

