Inaugurato il circolo Pd Rocco Pugliese | prosegue il processo di radicamento del partito

Sabato mattina a Reggio Calabria è stato inaugurato il nuovo circolo del Partito Democratico di Reggio Campi, intitolato a Rocco Pugliese. L’evento ha visto la partecipazione di rappresentanti e amministratori del partito a livello locale, provinciale e regionale, segnando un passo importante nel percorso di rafforzamento della presenza del Pd sul territorio. L’inaugurazione testimonia l’impegno del partito nel consolidare la propria radicazione nel contesto cittadino.

Sabato mattina si è svolta a Reggio Calabria l’inaugurazione del circolo del Partito Democratico di Reggio Campi, intitolato a Rocco Pugliese, alla presenza di dirigenti, amministratori ed eletti del Pd a livello cittadino, provinciale e regionale.Un appuntamento partecipato che rappresenta un. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it Leggi anche: Il Pd si rafforza in città, in via Reggio Campi nasce il circolo Rocco Pugliese Leggi anche: Il Partito democratico ha una nuova casa. Inaugurato il Circolo Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Reggio Calabria, inaugurato il Circolo Pd intitolato a Rocco Pugliese: «Politica vera contro gli imbrogli del centrodestra» · ilreggino.it; Il Pd si rafforza in città, in via Reggio Campi nasce il circolo Rocco Pugliese; Terremoto a Brancaleone (RC), il sindaco Garoffolo: Scossa particolarmente forte, continuiamo a monitorare; Reggio, riaperta la storica sede Rocco Pugliese del Pd. Barreca: ‘Una risorsa per tutti, non solo un luogo di politica’. Inaugurato il circolo Pd Rocco Pugliese: prosegue il processo di radicamento del partito - Ad aprire l’iniziativa è stata la segretaria cittadina del Pd di Reggio Calabria, Valeria Bonforte, che ha sottolineato come "la riapertura di un circolo rappresenti una scelta politica chiara" ... reggiotoday.it

Reggio Calabria, pronta l’inaugurazione di un nuovo Circolo del Partito Democratico - 76, si terrà l’inaugurazione del nuovo Circolo del Partito Democratico di Reggio Campi, intitolato a “Rocco Pugliese”. strettoweb.com

Inaugurato il Circolo Pd di Reggio Campi “Rocco Pugliese”. Continua il processo di radicamento del partito - facebook.com facebook

Ieri abbiamo inaugurato la nuova sede del circolo di Fratelli d’Italia di San Giorgio Ionico. Ringrazio il coordinatore cittadino Danilo Leo, al quale mi lega un rapporto di amicizia, colleganza e comune militanza in quella che fu Alleanza Nazionale e tutti gli amic x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.