Raccolta rifiuti all’area Ex Saimp e Capolinea Nord del Tram

Nel fine settimana, i Ministri Volontari di Scientology di Padova hanno svolto un’operazione di pulizia nell’area Ex Saimp e al Capolinea Nord del Tram. Durante l’attività hanno raccolto circa dieci sacchi di rifiuti, tra cui plastica, lattine, vetro e altri materiali abbandonati. L’intervento si è concentrato sulla rimozione di rifiuti lasciati nell’area pubblica, contribuendo alla riqualificazione dei luoghi.

