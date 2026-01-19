raccolta rifiuti senza gestore proroga per nord milano ambiente

Il Consiglio comunale ha approvato una proroga temporanea per Nord Milano Ambiente, società in house che gestisce la raccolta e la pulizia delle strade nel nord di Milano. La decisione è necessaria in attesa dell’assegnazione di un gestore definitivo, garantendo così la continuità del servizio di igiene urbana nella zona. Questa misura mira a mantenere efficiente la gestione dei rifiuti fino alla definizione del nuovo incarico.

Senza gestore definitivo. Il Consiglio comunale ha dovuto prorogare la concessione del servizio di igiene urbana a Nord Milano Ambiente, la società in house che da anni ha in mano la raccolta dei rifiuti e la pulizia delle strade. Eppure il contratto è scaduto il 31 dicembre e, ormai da un biennio, gli uffici stavano lavorando a un’altra soluzione. Nonostante ciò si è andati lunghi. "Elementi di particolare complessità tecnica, organizzativa e regolatoria" avrebbero reso necessario slittare il nuovo affidamento. Ma a chi? A Cap Holding, che già ha in mano la biopiattaforma di via Manin a Sesto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

