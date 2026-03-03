Questa sera il Venezia contro l' Avellino per difendere la vetta
Questa sera alle ore 20 al stadio Penzo si gioca Venezia-Avellino, partita valida per la 28ª giornata di serie B. Dopo il pareggio di Bolzano contro il Südtirol, il Venezia cerca di mantenere la posizione in classifica affrontando l'Avellino in casa. La gara vede di fronte due squadre che cercano punti importanti per la classifica.
Archiviato il pareggio di Bolzano contro il Südtirol, questa sera, a partire dalle ore 20, il Venezia ospiterà allo stadio Penzo l'Avellino, nella gara valida per la 28ª giornata di serie B. Un crocevia fondamentale della stagione, con un imperativo: conquistare i tre punti per evitare il. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Il Venezia vince 3-2 contro il Pescara e continua la sua corsa in vettaPartita tosta per i lagunari, costretti a ribaltarla dopo il vantaggio iniziale degli ospiti.
