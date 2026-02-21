Il Venezia vince 3-2 contro il Pescara e continua la sua corsa in vetta

Il Venezia conquista tre punti fondamentali battendo il Pescara 3-2 davanti ai propri tifosi. La vittoria deriva da una prestazione intensa e dai due gol segnati nel secondo tempo, che hanno ribaltato il risultato iniziale. Con questa vittoria, il Venezia mantiene la testa della classifica di Serie B e si prepara alla prossima sfida. I giocatori mostrano determinazione e voglia di continuare questa striscia positiva.

Partita tosta per i lagunari, costretti a ribaltarla dopo il vantaggio iniziale degli ospiti. Reti per Adorante, Yeboah e Hainaut Altri tre punti fondamentali per il Venezia, che grazie al 3-2 in casa contro il Pescara si regala per un'altra settimana la vetta della classifica in solitaria della serie B. Non è stato un match semplice per gli uomini allenati da Giovanni Stroppa, che creano molto nel primo tempo, ma trovano difficoltà a concretizzare le occasioni e devo guardarsi bene dall'aggressività degli abruzzesi. A sbloccare il match sono proprio gli ospiti, al 18', quando un filtrante a metà campo di Brugman trova Di Nardo tra le linee: il bomber si invola verso la porta e insacca, portando in vantaggio i suoi.