David andrà via a gennaio? Cosa trapela dopo la bocciatura contro il Lecce di questa sera Le ultime

Dopo la sconfitta contro il Lecce, si susseguono le voci su un possibile addio di David a gennaio. Tuttavia, fonti vicine alla Juventus precisano che non sono previste cessioni nel prossimo mercato invernale. La società, infatti, preferisce valutare le esigenze di rafforzamento e aggiornare i bilanci a giugno, mantenendo quindi la rosa attuale almeno fino alla fine della stagione.

David via? Nessuna cessione a gennaio nonostante la crisi, Ottolini vuole aggiungere rinforzi e rimanda i bilanci a giugno. Il pareggio casalingo contro il Lecce ha lasciato scorie pesanti nell’ambiente bianconero, e l’immagine simbolo della serata è senza dubbio il rigore fallito da Jonathan David. L’Allianz Stadium, che aveva accolto il canadese con enormi aspettative in estate, ha iniziato a rumoreggiare ancor prima dell’esecuzione, quasi presagendo l’errore fatale dagli undici metri. Quello che doveva essere un “cucchiaio” di classe si è trasformato goffamente nella fotografia perfetta di una stagione finora ampiamente insufficiente, caratterizzata decisamente più da ombre che da luci dopo i primi sei mesi di permanenza a Torino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

