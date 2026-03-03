Quentin Tarantino ucciso da un missile | il regista interviene per smentire la bufala social

Una notizia falsa riguardante la morte di un noto regista ha circolato sui social, causando preoccupazioni tra i fan. La voce sosteneva che fosse stato ucciso da un missile, ma è stata prontamente smentita attraverso un intervento diretto. Il regista, che attualmente risiede in Israele con la famiglia, ha chiarito di essere vivo e in buona salute.

La bufala della morte di Tarantino, che da qualche anno vive in Israele con la moglie e i figli, è rimbalzata su X e ha tenuto banco fino alla smentita ufficiale. Quentin Tarantino è stato costretto a smentire la bufala sulla sua presunta morte circolata nelle scorse ore sui social media. Il regista sarebbe vivo e vegeto, come ha garantito il suo portavoce, e la notizia della morte in un attacco missilistico in Israele sarebbe totalmente infondata, come ha assicurato il Daily Mail. A diffondere la falsa notizia della morte di Quentin Tarantino e della sua famiglia a Israele per via di un missile iraniano è stato l'account @TheWapplehouse, che vanta oltre 150. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

“Quentin Tarantino è vivo e vegeto”, smentita la fake news sulla morte del regista in IsraeleUna fonte vicina al regista e alla sua famiglia smentisce la fake news circolata nelle ultime ore: "Quentin Tarantino è vivo e vegeto, e anche la sua...

Quentin Tarantino, Ryan Reynolds difende Matthew Lillard dopo le critiche del regista: "È un tesoro nazionale"La star MCU ha preso le difese del collega in uno spot esilarante e ironico per la società di telecomunicazioni Mint Mobile.

Aggiornamenti e notizie su Quentin Tarantino

Temi più discussi: Quentin Tarantino è vivo, smentita la fake news sulla morte del regista; Quentin Tarantino è vivo e vegeto, smentita la fake news sulla morte del regista in Israele; Tutta Laura: studi da ceramista, 75 milioni di dischi, il caso Bella Ciao, il museo e le cover discutibili; Nick Reiner rischia la pena di morte: Non ho ucciso i miei genitori e i figli di Rob Reiner lo lasciano solo.

Quentin Tarantino ucciso da un missile: il regista interviene per smentire la bufala socialLa bufala della morte di Tarantino, che da qualche anno vive in Israele con la moglie e i figli, è rimbalzata su X e ha tenuto banco fino alla smentita ufficiale. movieplayer.it

Paura per Quentin Tarantino: ucciso in un attacco in Israele, ma è una clamorosa fake newsQuentin Tarantino è vivo e sta bene. Nelle ultime ore sui social, in particolare ... msn.com

Leonardo DiCaprio, Quentin Tarantino e Robert De Niro Festival di Cannes 2025 - facebook.com facebook