Quentin Tarantino Ryan Reynolds difende Matthew Lillard dopo le critiche del regista | È un tesoro nazionale

La star MCU ha preso le difese del collega in uno spot esilarante e ironico per la società di telecomunicazioni Mint Mobile. Stanno facendo parecchio discutere le dichiarazioni di Quentin Tarantino nel podcast The Bret Easton Ellis, in cui il regista ha svelato i suoi 20 film preferiti del XXI secolo. Nel corso della sua analisi, sono emerse diverse polemiche per le critiche del regista. Tarantino ha preso di mira alcuni attori molto apprezzati di Hollywood come Paul Dano, Matthew Lillard e Owen Wilson, criticandoli per le loro doti attoriali, che secondo il regista non sarebbero affatto di alto livello. Movieplayer.it

