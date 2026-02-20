Gabriel Garko smentisce la paternità | Non ho intenzione di allargare la mia famiglia sono fake news

Gabriel Garko ha chiarito attraverso Instagram di non voler diventare padre, respingendo le voci nate da indiscrezioni sulla sua vita privata. Le notizie sui presunti piani di allargare la famiglia sono false, afferma l’attore, che ha deciso di intervenire pubblicamente per mettere fine alle speculazioni. Garko ha spiegato che le voci sono infondate e che non ci sono progetti in atto in questo senso. La sua decisione di parlare arriva dopo settimane di rumors diffusi sui social e sui tabloid.