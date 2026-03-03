A Roma, in poche ore, sono stati segnalati quattro falsi allarmi bomba. Le chiamate hanno coinvolto la sede di un partito politico in via della Scrofa, l’edificio della stampa estera a Palazzo Grazioli, Largo Chigi e Piazza Venezia. Le forze dell’ordine hanno intervenuto in tutte le località, ma nessuna minaccia si è rivelata reale. La situazione rimane sotto controllo.

La sede di FdI in via della Scrofa, quella della stampa Estera a Palazzo Grazioli, Largo Chigi, a un passo dal palazzo che ospita il governo e Piazza Venezia. Quattro allarmi bomba a Roma in pochissime ore e in un'area della città di qualche chilometro. Tutti in centro e tutti, per fortuna, rientrati. Cos'è successo? Non è una psicosi dovuta all'escaltion bellica in Medio Oriente. Anche se il collegamento viene quasi spontaneo. I quattro casi sono simili a due a due. Sia nella sede di FdI, sia a Palazzo Grazioli è stata nel pomeriggio una telefonata a far scattare l'allarme. Per quanto riguarda piazza Venezia e Largo Chigi invece, tra ora di pranzo e poco dopo, è stato il ritrovamento di due valige abbandonate a destare il sospetto delle forze dell'ordine. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Quattro (falsi) allarmi bomba in poche ora. Cosa sta succedendo a Roma?

