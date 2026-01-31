Iran quattro esplosioni in meno di un’ora | cosa sta succedendo?

In Iran si sono verificate quattro esplosioni in meno di un’ora tra le 14 e le 15 ora locale. Le cause di questi incidenti non sono ancora chiare e le autorità non hanno fornito spiegazioni ufficiali. Gli osservatori si stanno attivando per capire cosa sia successo e se ci siano collegamenti tra gli eventi. La situazione resta tesa e ancora tutta da chiarire.

Cosa sta succedendo in Iran? Gli osservatori su fonti aperte sono attenti a monitorare lo scenario nella Repubblica Islamica che secondo i report Osint sarebbe stata colpita da quattro esplosioni con cause non chiare tra le 14 e le 15 ora locale. La più grave è avvenuta ad Ahvaz, nella provincia occidentale del Khuzestan di cui è capoluogo. Il centro da oltre 1,35 milioni di abitanti, vicino al confine con l’Iraq, importante territorio per l’industria siderurgica e l’energia, è stato scosso da un’esplosione in un deposito di gas che avrebbe causato almeno quattro morti. Nella città costiera di Bandar Abbas è invece stata data la notizia di un’esplosione in un edificio residenziale che sui social network nei primi momenti è stata ricondotta a un possibile attentato contro esponenti di vertice della componente navale dei Guardiani della Rivoluzione (Irgc), prima che fossero gli stessi Pasdaran a dare la smentita. 🔗 Leggi su It.insideover.com

