La sanità si distingue quando unisce competenza e umanità. In questa lettera, desideriamo esprimere il nostro sincero ringraziamento al personale del Moscati, che con professionalità e attenzione ha saputo fare la differenza. Un gesto di gratitudine che va oltre le parole, testimonianza di un impegno quotidiano volto al benessere di ogni paziente.

Tempo di lettura: 2 minuti Una lettera semplice ma intensa, capace di raccontare molto più di un ringraziamento formale. È quella inviata dalla famiglia di Lorenzo all’ Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino, in particolare alla U.O.C. di Otorinolaringoiatria, dopo un delicato intervento chirurgico che ha segnato profondamente il loro percorso umano ed emotivo. Lorenzo era stato colpito da una gravissima frattura dei condili della mandibola, una diagnosi che aveva generato grande preoccupazione e il timore di esiti incerti. In un momento così fragile, la famiglia racconta di aver trovato non solo elevata professionalità e competenza clinica, ma anche una straordinaria attenzione alla dimensione umana del paziente e dei suoi cari. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - “Quando la sanità è competenza e umanità”: il grazie al Moscati

