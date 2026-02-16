Al Tramello concluso il corso per amministratori di condominio

Lo scorso settimana, all'Istituto Tecnico per Geometri Tramello, si è concluso il corso per amministratori di condominio, organizzato dalla scuola insieme all’associazione Proprietari Casa-Confedilizia di Piacenza e alla Casa Editrice La Tribuna. La sessione ha visto la partecipazione di molti aspiranti amministratori, che hanno seguito le lezioni per acquisire nuove competenze. Durante il percorso, gli studenti hanno affrontato temi pratici come la gestione delle spese condominiali e le normative vigenti.

Le lezioni del corso hanno affrontato le varie tematiche concernenti l’amministrazione del condominio, il riparto delle spese, i rapporti con i fornitori e condòmini, gli aspetti fiscali, etc. Il corso, che – oltre alle lezioni frontali in classe, tenute da esperti professionisti nelle varie materie affrontate – prevede anche una componente on line, si è rivolto agli studenti delle classi quinte dei corsi diurno e serale del Tramello. Alla fine di febbraio nella sala convegni della Banca di Piacenza della Veggioletta, si terrà il colloquio d’esame finale, dopo il superamento del quale verrà rilasciato attestato di formazione iniziale compiuta che abiliterà all’esercizio della professione.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Confedilizia-Federcasa, intesa per formare amministratori di condominio La gestione degli alloggi pubblici si fa più professionale. Un condominio che funziona, a Udine un incontro per proprietari e amministratori