A metà dicembre, nel quartiere Sanità di Martina Franca, è stata inaugurata una nuova piazza. L'evento ha visto la partecipazione di numerosi cittadini, contribuendo a valorizzare lo spazio pubblico e a rafforzare il senso di comunità nel quartiere. La nuova piazza rappresenta un intervento importante per migliorare la qualità della vita e promuovere incontri e attività all’aperto nella zona.

A metà dicembre la piazza del quartiere Sanità, a Martina Franca, è stata inaugurata con molti cittadini presenti. Taglio del nastro, applausi e tutto il corredo della presentazione. Ieri una pioggia più intensa del solito ha buttato giù parte del muretto di recinzione della piazza, a margine dell’area skate. Stavolta il nastro c’è ed è quello che delimita l’area transennata perché a rischio. Applausi non tanto, stavolta. L'articolo Martina Franca: inaugurata un mese e mezzo fa Piazza proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

