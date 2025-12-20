Novanta miliardi di debito europeo per finanziare ancora i cessi d’oro?

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le possibilità che Zelensky rimborsi i fondi elargiti da Bruxelles sono praticamente nulle. Mosca non pagherà riparazioni di guerra. E mentre gli Stati sono alle prese con i tagli di bilancio, diamo fiumi di euro a chi li spreca. 🔗 Leggi su Laverita.info

Rivista Italiana Difesa - shownews - L’Europa c’è: 90 miliardi per l’Ucraina e debito europeo; Come funziona il prestito Ue all'Ucraina, da dove arriveranno i soldi (e perché a uscirne «sconfitta» è la Germania); Ucraina, l'Ue: ok a debito comune per Kiev, 90 miliardi di prestito. Salta l'uso degli asset; Consiglio Ue, prestito da 90 miliardi a Kiev, salta uso asset russi. Slitta firma Mercosur.

novanta miliardi debito europeoConsiglio europeo: prestito di 90 miliardi all'Ucraina. No all’uso degli asset russi. Rinvio Mercosur - Il Consiglio europeo ha deciso di sostenere l'Ucraina con un debito di 90 miliardi di euro, rinviando la firma dell'accordo Mercosur. msn.com

novanta miliardi debito europeoUcraina, prestito di 90 miliardi dall'Ue con debito comune: niente asset russi. Meloni: «Ha prevalso il buon senso» - Hanno prevalso, nelle parole più utilizzate dai leader, il «buon senso», il «pragmatismo» e la «stabilità» finanziaria. ilmessaggero.it

novanta miliardi debito europeoUe, debito comune per il prestito da 90 miliardi a Kiev: salta l’uso degli asset russi - Non passa la linea di Merz e Von der Leyen, ma il Consiglio europeo trova la quadra per sostenere l’Ucraina: l’accordo nella notte dopo una lunghissima trattativa ... unionesarda.it

