Le possibilità che Zelensky rimborsi i fondi elargiti da Bruxelles sono praticamente nulle. Mosca non pagherà riparazioni di guerra. E mentre gli Stati sono alle prese con i tagli di bilancio, diamo fiumi di euro a chi li spreca. 🔗 Leggi su Laverita.info

Novanta miliardi di debito europeo per finanziare ancora i cessi d'oro?

