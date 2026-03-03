Indian Wells il tabellone di Sinner | primo turno e possibili avversari

A Indian Wells, Jannik Sinner si prepara a scendere in campo per il primo turno del Masters 1000, con l’obiettivo di riprendere il cammino dopo le recenti sfide. Il tabellone del torneo è stato definito, e tra i possibili avversari ci sono alcuni giocatori di alto livello pronti a sfidare il tennista italiano. La competizione rappresenta l’avvio della nuova stagione sulla grande scena internazionale.

La nuova stagione entra nel vivo con Indian Wells: il percorso di Jannik Sinner, chi ha pescato e il possibile tabellone Il primo Masters 1000 della stagione è alle porte e per Jannik Sinner vuol dire solo una cosa: tornare a vincere e farlo il prima possibile. Dopo alcune settimane difficili e avare di successi, ora l’altoatesino vuole reagire e far ripartire la corsa a Carlos Alcaraz. E con tabù da sfatare, visto che non è mai riuscito a prevalere in India. Sono stati ufficializzati il tabellone e i possibili avversari di Sinner. Partirà subito contro il vincente tra James Duckworth e un qualifier. Se non dovessero esserci sorprese, è chiaro che l’australiano sarà il suo primo avversario. 🔗 Leggi su Sportface.it

ATP Indian Wells 2026, chi ha pescato Sinner e i possibili avversari turno per turnoIl sorteggio del tabellone del singolare maschile ha deciso il percorso di Jannik Sinner nel torneo ATP di Indian Wells, primo Masters 1000 della...

Sorteggio ATP Indian Wells 2026: i possibili avversari di Jannik Sinner turno per turno. Le insidie da evitareSi proseguirà con il sorteggio delle teste di serie dalla 5 alla 8, che potranno incrociare le prime quattro soltanto ai quarti.

Contenuti utili per approfondire Indian Wells

Temi più discussi: Tennis ATP e WTA · Indian Wells 2026: programma, orari, dove vedere le partite in diretta tv e streaming; Alcaraz contro Djokovic, possibile rivincita in semifinale a Indian Wells: il tabellone; Il tabellone del Masters 1000 di Indian Wells; ATP Indian Wells, il tabellone: bene Sinner. Musetti, Cobolli e Berrettini tutti contro Zverev.

ATP Indian Wells 2026, il tabellone maschile e femminile: Sinner contro Duckworth o un qualificato, possibile semifinale con MusettiSorteggiato il tabellone di Indian Wells. Sinner esordirà con uno tra Duckworth e un qualificato.Jannik ha l’occasione per ridurre la distanza in classifica da Alcaraz, che al momento è di 3150 punti. fanpage.it

Indian Wells, il sorteggio del tabellone: possibile semifinale Sinner-Musetti, occasione DarderiSorteggiato nella notte il tabellone principale del primo Masters 1000 della stagione, che vede ai nastri di partenza ben sette giocatori italiani Sorteggiato il tabellone principale del Masters 1000 ... tennisitaliano.it

## ***Il deserto come misura - ecco il sorteggio*** *Indian Wells non è soltanto il primo grande incrocio della stagione. È una prova di profondità. Di resistenza mentale. Di proporzione.* *Nel tabellone del primo Masters 1000 dell’anno, al Tennis Garden nel de - facebook.com facebook

Le prime sfide degli azzurri a Indian Wells: SINNER - Bye (R2 vs. Duckworth / Qualificato) MUSETTI - Bye (R2 vs. Fucsovics / Qualificato) COBOLLI - Bye (R2 vs. Altmaier / Kecmamovic ) DARDERI - Bye (R2 vs. un qualificato, sfi x.com