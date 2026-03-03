quando barella vestiva la maglia del como e la squadra retrocesse in c

Nel 2016, mentre indossava la maglia del Como, Barella ha vissuto la retrocessione in Serie C con la squadra. In quell'anno, il Cagliari aveva deciso di mandarlo in prestito in Serie B, ma la formazione non riuscì a evitarla. Nonostante la delusione, Barella ha tratto insegnamenti dagli errori commessi in quella stagione.

C'è un ex un po' nascosto tra le pieghe di questo Como-Inter di Coppa Italia: per trovarlo, si guardi stasera alla panchina nerazzurra perché, per una volta, Nicolò Barella all'inizio dovrebbe sedere là. Un tempo, invece, indossava la maglia azzurra sul Lago: capello più fluente e in corpo l'esuberanza dei 17 anni, arrivò a Como in B nel gennaio del 2016. Il Cagliari lo diede in prestito nella stessa serie, nella speranza di vederlo valorizzare a dovere. Il regista del passaggio di Barella era Gianfranco Matteoli, bandiera dei sardi e vincitore dello scudetto dei record con la maglia dell'Inter: qui il destino ci ha messo lo zampino. E Nicolò, appena arrivato, provò ad accendere i suoi nuovi tifosi: "Sono qui per aiutare questa squadra a salvarsi.

