Spalletti dopo Sassuolo Juventus | David? Mi sarei sorpreso se la squadra non gli avesse fatto da scudo! Quando si veste questa maglia…
Dopo la vittoria di Juventus contro Sassuolo, Luciano Spalletti ha commentato l’atteggiamento della squadra e la prestazione di David. L’allenatore ha sottolineato l’importanza del supporto collettivo e il senso di responsabilità che si crea quando una squadra indossa questa maglia. Le sue parole riflettono l’attenzione verso il gruppo e l’importanza di una collaborazione compatta in campo.
L'allenatore della Juventus, Luciano Spalletti, ha voluto dire la sua dopo la vittoria ottenuta stasera in campionato contro il Sassuolo Al termine di Sassuolo Juventus, Luciano Spalletti ha commentato così il successo dei suoi ai microfoni di Dazn. DAVID – «C'era una presa di posizione da parte di tutti. Quando sei dentro è diverso che vedere
