Ex Milan Morata ritrova il gol | arrivata la prima rete con la maglia del Como
Dopo mesi senza segnare, Alvaro Morata torna a festeggiare. L’attaccante spagnolo, passato dal Milan al Como, ha trovato il gol che aspettava da tempo. La rete arriva dopo un lungo digiuno e la sua gioia si legge anche sui social, dove ha condiviso il momento. Un’ottima notizia per il Como, che cercava una svolta in attacco.
Dopo un lunghissimo digiuno, Alvaro Morata, ex attaccante del Milan ora al servizio del Como, è tornato a segnare. Il calciatore spagnolo, ex Juventus, ha segnato la sua prima rete con addosso la maglia dei lariani in Coppa Italia contro la Fiorentina di Vanoli, partita poi vinta dalla squadra di Fabregas per 3-1 (a segno Sergi Roberto, Nico Paz e per l'appunto Alvaro Morata). Il calciatore ha volto festeggiar cil traguardo pubblicando un carosello di foto sul proprio profilo Instagram ufficiale mandando, al di sotto, questo messaggio: "Per me, molto più di un gol. Grazie a tutte le persone che mi sono state accanto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
