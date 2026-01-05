Albasi Pd contesta i tagli del Governo sulla qualità dell’aria
Albasi, in provincia di Padova, esprime preoccupazione per i tagli del Governo alla qualità dell’aria nella Manovra 2026. La riduzione dei fondi dedicati a questa tematica rischia di compromettere gli sforzi per migliorare la qualità dell’ambiente e la salute pubblica. La decisione viene vista come un passo indietro in un settore già delicato, con possibili ripercussioni sulla tutela della popolazione e sull’ambiente locale.
«Il drastico taglio al Fondo per la qualità dell’aria previsto dalla Manovra 2026 del Governo è una scelta grave e miope, che colpisce direttamente la salute di milioni di cittadini». Così Lodovico Albasi (Pd) commenta la riduzione del 75% delle risorse destinate agli interventi anti-smog nella. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
