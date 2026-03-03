Guerra in Iran allerta massima in Italia | quali sono i 28mila obiettivi sensibili indicati da Matteo Piantedosi

Il Ministero dell’Interno ha annunciato un incremento delle misure di sicurezza in Italia a causa della guerra in Iran. Sono stati individuati circa 28.000 obiettivi sensibili sul territorio nazionale. La decisione è stata presa a seguito degli sviluppi internazionali legati al conflitto. Le autorità hanno comunicato che le misure di prevenzione sono state rafforzate in tutta Italia.

"Alla luce degli sviluppi internazionali, il Ministero dell'Interno ha deciso di rafforzare le misure di sicurezza su tutto il territorio nazionale". È con queste parole che nelle scorse il Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica presieduto al Viminale dal Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha comunicato la propria risoluzione, accompagnata da un numero: 28mila. Si tratta della quantità di obiettivi sensibili vigilati in Italia a seguito degli attacchi in Iran da parte di Stati Uniti e Israele. Cresce l'allerta in Italia dopo l'escalation in Medio Oriente, seguita all'attacco congiunto di Stati Uniti e Israele contro l'Iran. L'innalzamento della tensione internazionale dopo i raid contro l'Iran ha portato a un rafforzamento immediato delle misure di sicurezza in Italia. L'alert è stato esteso anche alle strutture operative di pronto intervento sul territorio. Nella Capitale l'attenzione è massima nelle aree del Ghetto ebraico e delle ambasciate. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha riunito al Viminale il Comitato nazionale ordine e sicurezza. Roma, 2 marzo 2026 - Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha presieduto al Viminale il Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica, presenti i vertici delle forze di polizia e dell'intelligence.