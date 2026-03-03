28mila obiettivi sensibili in Italia dopo l' attacco all' Iran | quali sono e dove sono

Dopo l’attacco all’Iran, le autorità italiane hanno identificato circa 28.000 obiettivi sensibili distribuiti sul territorio nazionale. La nuova escalation delle tensioni tra Stati Uniti, Israele e Iran ha portato a un aumento delle misure di sicurezza riguardo a queste installazioni. Le autorità monitorano attentamente le aree considerate a rischio, senza però fornire dettagli specifici sulla posizione di questi obiettivi.

