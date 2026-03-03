Qualcuno è entrato nella mia stanza | La Vardera lancia l' allarme intervengono Digos e polizia scientifica

Nella giornata di oggi, negli uffici del deputato di Controcorrente all'Ars, sono intervenuti agenti della Digos e della polizia scientifica dopo la segnalazione di un ingresso indesiderato nella sua stanza. Sul tavolo sono stati trovati due filtri di sigaretta elettronica posizionati su una spilla raffigurante Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. La vicenda ha portato all'intervento delle forze dell'ordine.

Indagini all'Ars dopo il ritrovamento di due filtri di sigaretta elettronica su una spilla con l'immagine di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino sulla scrivania del deputato Prima la Digos e poi la polizia scientifica negli uffici del deputato di Controcorrente all'Ars Ismaele La Vardera dopo che, nel primo pomeriggio, sono stati trovati sulla sua scrivania due filtri di sigaretta elettronica su una spilla con l'immagine di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. La Vardera ha subito avvertito gli agenti della sua scorta, che a quel punto hanno girato la segnalazione alla Digos. L'ufficio di La Vardera si trova all'interno del cortile Maqueda di Palazzo dei Normanni. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Filtri di sigaretta sulle spille di Falcone e Borsellino, polizia nell'ufficio di La VarderaDigos e Polizia scientifica in sopralluogo nell'ufficio di Ismaele La Vardera dopo il ritrovamento di due filtri di sigaretta elettronica appoggiati su una spilla con l'immagine di Falcone e Borsellin ... lasicilia.it

Ex deputati, sindaci e consiglieri comunali: i volti noti con La VarderaPALERMO – L’ultimo arrivo in ordine di tempo è Roberto Ammatuna, sindaco di Pozzallo ed ex deputato regionale del Partito democratico che lunedì 23 febbraio annuncerà il suo ingresso in Controcorrente ... livesicilia.it

AGRIGENTO, LA MELONI MANDA DONZELLI PER STANARE LA VARDERA. HANNO PAURA DEL VOTO LIBERO Agrigento notizie ha raccontato la missione non tanto segreta di Donzelli, braccio destro della Meloni, arrivato ieri ad Agrigento. L’obiettivo é di - facebook.com facebook

Bagno a Mondello per Giletti con La Vardera e Hallisey dopo la revoca della concessione alla Italo-Belga Il tuffo nelle acque della borgata marinara di Palermo dei politici di +Europa e di Controcorrente insieme con Massimo Giletti @TgrRai x.com